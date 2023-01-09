На время морозов омский губернатор Бурков поручил муниципалитетам усилить работу по профилактике пожаров

Фото: astra2003.ru.

На первом в 2023 году аппаратном совещании регионального кабинета министров Омской области обсудили оперативную обстановку. По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-13 января ожидается аномально холодная погода. В ночные часы температура будет понижаться до -29 -34 градусов, местами до -40 градусов, днем от -20 до -25 градусов, местами до -32. Региональным спасателям дали задание усилить работу с населением. Ожидаемо в этот период люди будут усиленно топить печи и включать дополнительные приборы для обогрева.

- Всем ответственным службам и районным администрациям необходимо усилить работу по профилактике пожаров. Главам организовать подворовые обходы, повторно раздать памятки о мерах пожарной безопасности при использовании печного отопления и электрооборудования. Недопустимо терять людей в огне из-за нелепых ошибок, — дал поручение омский губернатор Александр Бурков.

Всего за первую неделю 2023 года случилось 50 пожаров. Основные причины - неосторожное обращение с огнем, неправильное устройство и эксплуатация печного отопления.

В целях профилактики возникновения бытовых пожаров на территории региона с 2018 года организована работа по установке автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в семьях, находящихся в социально опасном положении. За указанный период в Омской области установлено 1 118 извещателей. И работа будет продолжена.

Пожарные извещатели устанавливаются в домах социально незащищенных граждан, где проживают семьи с несовершеннолетними детьми. С 2018 года зафиксировано 1614 срабатываний, в 229 случаях привлекались пожарные подразделения. В результате спасены 56 человек, из них 29 детей.

В 2022 году - 169 срабатываний, в 53 случаях привлекались пожарные подразделения. Спасены 19 человек, из них 13 детей.

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