За незаконные рубки в Седельниково и Тевризе омская природоохранная прокуратура взыскивает 1 миллион рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская природоохранная прокуратура сообщила о проведении незаконных рубок лесных насаждений на земле, арендованной в Седельниковском и Тевризском районах области. В частности, в 2021-2022 года неустановленными лицами на участках, арендованных ООО «ТК «Навигатор» и ООО «Альянс», был причинен ущерб государству в размере 1 миллиона рублей.

- В ходе проверки установлено, что между Главным управлением лесного хозяйства Омской области и заключены договоры аренды лесных участков на территории Седельниковского и Тевризского муниципальных районов Омской области, которые переданы в целях заготовки древесины. На территории указанных участков зафиксировано 3 факта незаконных рубок лесных насаждений, по которым вынесены постановления о возбуждении уголовных дел, производство по которым были приостановлены в связи с невозможностью установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Поскольку арендаторами не было обеспечено осуществление мероприятий по охране арендованных участков от незаконных рубок, Омским межрайонным природоохранным прокурором в суд предъявлены два исковых заявления о взыскании с организаций в пользу муниципальных образований ущерба, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений, на общую сумму 1 миллиона рублей. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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