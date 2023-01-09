В Омске за новогодние праздники в пожарах погибли 6 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске за новогодние праздники произошло 55 пожаров. Об этом в ходе брифинга, на котором были подведены итоги длинных каникул, сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Максим Новиков.
- Нам удалось добиться снижения количества пожаров практически в два раза. Произошло 55 пожаров, на которых, к сожалению, погибло 6 человек, травмировано 4 человека. Гибели и травмирования детей на пожарах не допущено, - рассказал Новиков.
По его словам, две основные причины возгораний - это непотушенные сигареты и нарушение правил эксплуатации печного оборудования.
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