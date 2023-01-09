Омские дорожники убрали и вывезли 35 тонн снега с улиц города за новогодние праздники

Фото: пресс-служба мэрии Омска

С улиц Омска за новогодние выходные дорожники убрали и вывезли 35 тысяч кубометров снега.

По словам дорожников, для обработки дорог и пешеходных зон было потрачено около 11 тысяч тонн противогололедных материалов.

- В целом ситуация была непростая. Это связано, в первую очередь, с тем, что 89 сотрудников предприятия сейчас находятся на больничном. Несмотря на это, работы по зимней уборке не прекращались и проводились ежедневно, в том числе в ночную смену, - отметил первый замдиректора омского УДХБ Антон Глебов.

Напомним, по информации синоптиков в Омске с 1 по 8 января выпало три декадные нормы снега.

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