В Омске на улице Гагарина отреставрировали фасад Дома купца Липатникова за 25 млн рублей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске отреставрировали объект культурного наследия регионального значения «Дома купца Липатникова», конец XIX – начало XX веков, расположенный по улице Гагарина, д. 22, 24. Работы проводились по заказу министерства культуры Омской области. Здание было построено в 1880-х годы и принадлежало одному из крупных омских купцов Павлу Алексеевичу Липатникову. Здание было поставлено на государственную охрану в 1991 году. Сам купец занимался оптовой и розничной торговлей железом, медью, скобяным, шорным, кожевенным товаром, оружием и охотничьими принадлежностями, стеклом, обувью, мукой. Павел Алексеевич был гласным Омской городской думы, членом областного комитета Попечительства о тюрьмах, членом общества хоругвеносцев при Успенском кафедральном соборе, членом попечительского Совета Второй женской гимназии.

- Семья Липатниковых построила в Омске более тридцати жилых и доходных домов, магазинов, складов и лабазов, из которых на сегодняшний день сохранилось порядка двадцати. Павел Липатников положил начало и всему архитектурному ансамблю будущей улицы Гагарина, где ему принадлежали дома № 20, 22, 24, 26, 28, - сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Собственный дом в жизни купечества занимал особое место. Для владельца он был не просто жилищем, а также символом богатства и даже мерилом общественного положения. Купеческий дом часто был одновременно и жильем, и лавкой, и магазином, и конторой, а также складом товаров, заводом, банком, местом проведения праздников. На выставке посетители познакомятся со старинными мерами веса, а также увидят различные типы весов и гирь, применявшимися в XIX – первой половине ХХ веков.

До 1905 года объект культурного наследия сдавался внаем фабрично-торговому товариществу «Братья Овсянниковы и А. Ганшин с сыновьями». В советское время объект культурного наследия занимался различными организациями.

- В 2020 году в здании были проведены работы по капитальному ремонту подвала, в 2021 году - капитальный ремонт кровли. В 2022 году закончены работы по реставрации фасада здания: отбивка штукатурки с поверхностей, расчистка краски и шпатлевки с поверхностей, гидроизоляция швов и трещин в кирпичных стенах, ремонт лицевой поверхности фасада, оштукатуривание стен, реставрация лепного декора, окрашивание. Всего на ремонт здания было потрачено около 25 млн рублей, - добавили в источнике.

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