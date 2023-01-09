Морозы остановили работу аттракционов в омском парке «Зеленый остров»

Фото: smartik.ru.
Аномальные морозы в Омске вносят лепту во все аспекты жизни горожан. В частности, в омском парке «Вокруг света» администрация временно приостановила работу аттракционов.
- До 11 января включительно все уличные аттракционы, в том числе и самое большое в городе колесо обозрения, функционировать не будут. При этом терминал парка, кафе и каток продолжат работать в штатном режиме, - сообщили в парке.
Информацию о работе аттракционов можно уточнить по телефону (3812) 33–22–33.
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