Два оператора поднимут тарифы на использование сотовой связи в Омске

Об изменении цен абонентов оповестили заранее.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Омске тарифы на использование сотовой связи поднимут два федеральных оператора. Об этом они оповестили своих абонентов еще в декабре 2022 года.
Клиенты «Теле2» ощутили повышение уже 30 декабря. Стоимость пользования услугой мобильной сети увеличилась от 20 до 65 рублей.
Еще одна компания - «Мегафон» поднимет ценник с 17 января. Там суммы увеличения тарифов будут колебаться в районе 50 рублей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru