Два оператора поднимут тарифы на использование сотовой связи в Омске

Об изменении цен абонентов оповестили заранее. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Омске тарифы на использование сотовой связи поднимут два федеральных оператора. Об этом они оповестили своих абонентов еще в декабре 2022 года.

Клиенты «Теле2» ощутили повышение уже 30 декабря. Стоимость пользования услугой мобильной сети увеличилась от 20 до 65 рублей.

Еще одна компания - «Мегафон» поднимет ценник с 17 января. Там суммы увеличения тарифов будут колебаться в районе 50 рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru