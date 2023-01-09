С 17 января омичи смогут улететь в Барнаул

Вылеты запланированы один раз в неделю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Барнаул с 17 января смогут улететь омичи. О появлении нового субсидируемого направления сообщает правительства Алтайского края.

Сейчас уже открыта продажа билетов. Стоимость перелета в одну сторону составит порядка 4,7 тысячи рублей. Время в пути - два часа.

Отметим, что летать воздушное судно будет в осенне-зимний период один раз в неделю по вторникам. Из Омска самолет будет вылетать в 17:00, а приземляться в Барнаул в 20:00.

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