5-летнияя девочка, ехавшая в детском кресле, не пострадала в ДТП под Омском

Фото: Госавтоинспекция

Не пострадала в ДТП под Омском 5-летнияя девочка, ехавшая в детском кресле. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Авария произошла накануне на трассе Троицкое - Чукреевка в районе 14 километра. Там столкнулись два автомобиля Nissan Juke и Ford.

45-летняя женщина, управлявшая «Жуком», не справилась с управлением и столкнулась со вторым автомобилем. В тот момент у виновницы ДТП в салоне находилась 5-летняя девочка в детском кресле.

Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии, предварительно известно, что признаков опьянения у обои водителей не было.

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