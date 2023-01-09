Омичи помогли фильму «Чебурашка» стать лидером новогоднего проката

Лента создана по мотивам советского мультика. Фото: Эдуард Абрамов

Стать лидером новогоднего проката фильму «Чебурашка» помогли омичи. Итоги новогодних выходных подвел портал федеральной автоматизированной системы о показах фильмов.

За первые 8 дней 2023 года лента собрала 21,8 млн рублей, превысив рекорд прошлого года, когда лидером проката стал «Последний богатырь» со сбором 16,5 млн.

Как отмечает портал, за первые восемь дней января комедию с советским мультперсонажем посмотрели 94,5 тысячи зрителей.

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