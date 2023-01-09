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НовостиСпорт9 января 2023 2:15

Уральский «Автомобилист» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 2:1

Омичи обосновались на третьем месте конференции
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Со счетом 2:1 проиграл омскому «Авангарду» уральский «Автомобилист». Домашний матч прошел на «G-Drive Арене» 8 января.

Игра была динамичной. Открыть счет удалось хозяевам встречи на 17-ой секунде второго периода. Далее последовала шайба от гостей. Ворота «Авангарда» защищал Андрей Мишуров, отразивший 22 броска. Итоговая шайба была заброшена Арсением Грицюком.

Безоговорочная победа омской команды сохраняет позиции клуба на третьем месте Восточной конференции. Следующий матч омичи сыграют 11 января с казанским «Акбарсом».

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