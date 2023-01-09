Омские полицейские вернулись из шестимесячной командировки в Херсон

Фото: УМВД России по Омской области

Из шестимесячной командировки в Херсон вернулись омские полицейские. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

На перроне железнодорожного вокзала их встречали родные и близкие, а также начальник омского управления генерал-майор полиции Вячеслав Крючков. Он выразил благодарность сотрудникам за достойное выполнение поставленных задач.

После небольшого перерыва все экс-командированные приступят к исполнению прямых обязанностей уже на территории родного региона.

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