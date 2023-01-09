Семья омского губернатора завела себе питомца

Фото: телеграм-канал омского губернатора
Взрослого питомца завела себе семья омского губернатора. Об этом Александр Бурков рассказал в своем телеграм-канале.
- Знакомьтесь, наш новый член семьи — якутская лайка по кличке Чапа. Теперь ни одна прогулка не проходит без участия нашей четвероногой подруги. Вова давно просил питомца, мы с супругой не устояли и пошли на этот ответственный шаг, - написал глава региона.
Он также поздравил омичей с наступившим новым годом и пожелал обзавестись настоящими верными друзьями.
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