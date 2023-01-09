Первая рабочая неделя в Омске начнется с аномальных морозов

Температуры опустятся ниже -35, местами до -40 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозируют в период с 9 по 13 января 2023 года по Омской области аномально холодную погоду. Специалисты говорят, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

- В ночные часы температура воздуха будет понижаться до - 29...-34 градусов, при прояснении до - 40 градусов, днем — -20...-25 градусов, местами до -32 градусов, - сообщают гидрометеорологи.

Из-за морозов региональные спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение: возможно увеличение техногенных пожаров в частном жилом секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждения или обрыв линий связи и электропередач, а также нарушение транспортного движения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий жители Омска могут обращаться в дежурную часть ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: (3812) 78-78-78.

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