Сломали кролика: в Омске вандалы снова разрушили снежную скульптуру

Фото: паблик «100 необычных мест Омска и Омской области».

В Омске в очередной раз проявили себя вандалы. На этот раз неизвестные разрушили снежную фигуру кролика, которую построили у пожарной части №7 на улице Малиновского в декабре, в преддверии новогодних праздников. Информация об этом появилась в паблике социальной сети ВКонтакте «100 необычных мест Омска и Омской области».

Фото: паблик «100 необычных мест Омска и Омской области».

Яркая снежная фигура неделю украшала один из омских дворов в городке Нефтяников. Рядом с огромным кроликом в костюме пожарного разместили также имитацию гидранта. Подобные фигуры спасатели строят в этом месте каждый год.

Напомним, что в конце декабря пострадала ледяная скульптура Орфея на Любинском проспекте.

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