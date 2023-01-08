8 января в омском регионе резко похолодает до -40 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая рабочая неделя в Омской области начнется со штормового предупреждения из-за резкого ухудшения погоды. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили о надвигающейся в регион аномально-холодной погоды.

- С 9 по 13 января среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более. В ночные часы температура воздуха понизится до -29…-34 градусов, при прояснении до -40 градусов, - рассказали в ведомстве.

Днем 9 января прогнозируют низкие температуры до -25…-30 градусов. Омичей также ждут осадки, метель, изморозь. Ветер ночью усилится до 8-13 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 16-21 метров в секунду.

МЧС рекомендует воздержаться от продолжительного пребывания на улице, от дальних и длительных поездок.

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