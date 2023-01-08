В Херсонской области в спецоперации погиб старший сержант из Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Херсонской области погиб 32-летний омич. Старший сержант Фаниль Файзулин был смертельно ранен при исполнении боевых заданий в зоне специальной военной операции. 23 января ему должно было исполниться 33 года, сообщает Город55.

- Фаниль родился в деревне Усмановка Новосибирской области, а позже переехал в Омск, — рассказала в источнике двоюродная сестра погибшего Зухра Хамидулина. — В зоне СВО он находился с конца октября. Был ранен где-то в Херсонской области и 30 декабря умер в госпитале. Как нам сказали, «от ранения, несовместимого с жизнью»...

Также родственница сообщила, что погибшего сержанта похоронят в поселке Береговой на местном кладбище.

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