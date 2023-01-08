После новогодних каникул в омском регионе пройдет Всероссийская олимпиада школьников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После новогодних каникул в Омской области стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Первый предмет в списке испытаний – французский язык. Также на первой рабочей неделе нового года пройдут олимпиады по искусству (мировая художественная культура) и немецкому языку. Завершатся интеллектуальные соревнования 21 и 22 февраля олимпиадой по технологии.

- Всероссийская олимпиада школьников – один из важнейших инструментов развития олимпиадного движения и раскрытия талантов. Она помогает выявить одарённых учеников начиная с 4-го класса. Успешное участие и статус победителя и призёра всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов общеобразовательных организаций поступление в любой вуз по профильному направлению без вступительных экзаменов, - отметила первый заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова.

Всероссийская олимпиада объединяет очень много ребят, ежегодно в школьном этапе принимают участие более 70 тысяч детей, практически каждый шестой школьник далее попадает на муниципальный этап. В 2023 году право на участие в региональном этапе получили более 2 тысяч школьников из образовательных организаций нашего региона. В расписании регионального этапа присутствуют испытания по 23 предметам – в Омской области не проводится лишь олимпиада по итальянскому языку.

Вузы подготовили площадки, чтобы для каждого из участников были созданы условия для раскрытия талантов и демонстрации знаний. Первая олимпиада по французскому языку пройдет в Омском государственном педагогическом университете.

Основная задача всероссийской олимпиады школьников – привлекать к участию в олимпиаде всё больше детей, потому что это интеллектуальное состязание не только мотивирует школьников к изучению учебных предметов, но и способствует развитию интереса к исследовательской, научной и проектной деятельности.

В марте станет известен состав сборной Омской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который по традиции пройдет в разных городах страны.

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