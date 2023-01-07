Две страшные аварии в Омской области унесли жизни годовалой девочки и 20-летнего парня

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Рождество сразу два смертельных ДТП произошли на трассах Омской области. Первое случилось около 14:50 часов в Марьяновском районе на автодороге Челябинск-Новосибирск.

- Прибывшими госавтоинспекторами предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля ГАЗель, мужчина 1982 года рождения, двигаясь по автодороге Челябинск-Новосибирск, в районе 762 километра не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением женщины 1993 ггода рождения. От удара иномарка съехала в кювет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате столкновения погиб 20-летний пассажир иномарки. Еще пятеро пассажиров получили травмы. В автомобиле ГАЗель пострадал водитель и его два пассажира, мужчины 1986 и 1991 года рождения. Идет проверка обстоятельств случившегося.

Другое столкновение со смертельным исходом произошло в 16:20 часов в Азовском районе. Здесь на 795 километре трассы Челябинск-Новосибирск столкнулись «Тойота Рав 4» и автомобиль марки «Чери».

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

- Предварительно установлено, что 42-летняя водителница автомобиля «Тойота Рав 4» не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Чери» под управлением мужчины 1993 года рождения, - пояснили госавтоинспекторы Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате ДТП годовалая девочка, ехавшая в Тойоте, скончалась на месте. Все остальные участники аварии, включая двух водителей и еще двух пассажиров, с травмами доставлены в больницу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

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