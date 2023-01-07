В Омске старые новогодние елки можно обменять на благоустройство

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичам сообщили, что с 9 января сдать использованную живую ель или сосну можно с умом. Администрация торгового комплекса МЕГА в официальном паблике предложила сдать хвойные на переработку. Деревья измельчат в щепу, которую в дальнейшем можно для выращивания новых саженцев.

До 23 января, помимо парковки рядом с торговым центром, хвойные также готовы принять в одом из пунктов приема по адресам:

Дворы, которые насобирают и привезут сюда больше всех елок, получат в подарок элементы благоустройства: урны, скамейки и саженцы.

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