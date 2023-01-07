До 8 января дети участников СВО могут бесплатно кататься в омском «Сибирском нефтянике»

В преддверии Нового года в Омске состоялось открытие ледового дворца спорткомплекса «Сибирский нефтяник». Одними из первых его посетителей стали дети участников специальной военной операции. Катания для детей мобилизованных, добровольцев и контрактников, участвующих в СВО, сделали бесплатным . По решению организаторов акция продлена на 7 и 8 января.

Благотворительные катания организованы с 11.00 до 20.00 на катке ледового дворца Сибирский нефтяник (пр. Мира, 15 а). Выход на лед и прокат коньков для детей участников СВО и сопровождающего бесплатный при предъявлении любого подтверждающего документа. Для уточнения информации обращаться по телефону: +7 913 972-92-59 Татьяна Владимировна.

Ледовый дворец в конце прошлого года открыл губернатор Омской области Александр Бурков. Объект построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и федерального проекта «Демография».

Пропускная способность катка – более 500 человек в день. На новом льду будут тренироваться больше 100 юных спортсменов. Строительство Ледового дворца площадью более 3,5 тысячи квадратных метров шло за счет средств федерального и областного бюджетов. Стоимость объекта составляет 400 млн рублей.

В арене с ледовым кортом размерами 60х30м и трибунами для зрителей на 200 посадочных мест созданы все условия для проведения учебно-тренировочного процесса, соревнований регионального и всероссийского уровней, организации активного досуга омичей.

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