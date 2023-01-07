Губернатор Бурков поздравил омичей с Рождеством

7 января губернатор Омской области Александр Бурков поздравил жителей региона с Рождеством и пожелал землякам сохранить рождественскую радость на протяжении всего года.

- Таинство Рождества наполняет смыслом жизнь каждого христианина. Этот светлый день даже в самые тёмные времена вселяет в сердца людей надежду, благодарность и всепрощение. Пусть Рождество, делая нас милосерднее и мудрее, поможет преодолеть любые препятствия и воодушевит на праведные поступки. Пусть рождественская радость будет с вами на протяжении всего 2023-го года. Желаю вам мира и добра! — говорится в поздравлении.

Напомним, что перед праздниками глава региона дал большое интервью в прямом телевизионном эфире. Он подчеркнул, что сейчас у нас непростые времена, но сообща мы все преодолеем.

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