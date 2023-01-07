В Большеречье Омской области построят детсад с теплым полом в каждой группе

В поселке Большеречье Омской области вовсю идет строительство детского сада. Строительная готовность детского сада на 101 место составляет 65%. Его возводят в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография».

Сейчас основные работы сосредоточены внутри здания. Строители утепляют перекрытия этажей, продолжают штукатурить поверхности внутренних стен и перегородок. На первом этаже приступили к облицовке и покраске стен санузлов. Почти готовы наружные сети электроснабжения и внутренние электросети.

В помещениях будущих групп смонтирован теплый пол. Степень подогрева можно будет регулировать в каждой группе индивидуально.

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