В ночь на 7 января после масштабного ремонта откроется старейший омский собор

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В ближайшую ночь в Омске официально двери прихожанам распахнет Свято-Никольский казачий собор, старейший храм Омска. В обновленном после масштабной реконструкции храме пройдет Рождественская литургия. Об открытии после ремонта, который проходил с 2014 года, в своем telegram-канале сообщил омский губернатор Александр Бурков.

- Объект культурного наследия готовят к открытию после масштабной реставрации. У главного храма Сибирского казачьего войска богатая история. В ночь с 6 на 7 января служба, посвященная Рождеству Христову, пройдет в главном приделе Святителя Николая впервые за последние несколько лет, - сообщил глава региона.

Это самый старый храм в Омске и единственный уцелевший в годы советской власти войсковой храм. В разное время его посещали цесаревич Николай Александрович (Николай II), генерал Лавр Корнилов, адмирал Александр Колчак. Здесь крестили известного поэта Леонида Мартынова и будущего генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

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