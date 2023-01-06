Митрополит Омский и Таврический проведет рождественскую литургию в Христорожденственском соборе

Фото: omsk-eparhiya.ru.
В ночь на 7 января во всех омских православных храмах состоятся рождественские богослужения. Всенощная обычно начинается около одиннадцати вечера и длится примерно четыре часа.
В рождественскую ночь Митрополит Омский и Таврический Владимир отслужит торжественную литургию в Христорождественском соборе на улице Степанца. Организацией торжественных служб занимается Омская Епархия РПЦ.
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