Жена экс-депутата омского Заксобрания Сергея Калинина отсудила у осужденного супруга половину активов

Фото: ВКонтакте.

Преображенский районный суд Москвы вынес решение по иску супруги опального омского бизнесмена и экс-депутата омского Законодательного собрания Сергея Калинина. Согласно документу, Екатерине Талызиной достанется 45% действующих активов.

На официальном портале судов общей юрисдикции значится, что женщина претендовала на 30% доли участия в уставном капитале компании «Акция», 70% в ООО «Милком» и 70% в ООО «Торговый дом «Молис». Екатерина воспитывает троих совместных с супругом детей. Деньги необходимы на их содержание.

Преображенский районный суд Москвы признал за супругами по 25% в уставном капитале холдинговой компании «Акция», а также по 45% в ООО «Милком» и ООО «Торговый дом «Молис».

Отметим, что ранее Калинин был осужден за хищение почти 1,5 млрд рублей на 16 лет колонии.

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