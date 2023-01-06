Роспотребнадзор: в 2022 году в Омской области не выявлено ни одного случая кори

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омский Роспотребнадзор напомнил жителям региона о важности вакцинации, в том числе против кори. В очередной памятке ведомства омичам напомнили, что корь – острое инфекционное заболевание, оно характеризуется подъемом температуры тела, общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, верхних дыхательных путей и поэтапным появлением сыпи.

- Возбудитель кори – вирус очень летучий. Распространение вируса происходит воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре. С потоком воздуха вирус может разноситься на значительное расстояние. Заражение может произойти при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился источник инфекции (больной корью человек). Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит в 100 % случаев. Инкубационный период до 21 дня, - рассказали в надзорном органе.

Основная опасность кори заключается в высокой частоте и тяжести осложнений (отит, энцефалит, пневмония), включая летальные исходы.

- Решающим, доступным и эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация, - заверили в Роспотребнадзоре и напомнили, кому необходимы прививки.

Это дети в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация), граждане до 35 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори, взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори, а также контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, или однократно привитые старше 6 лет.

При этом в прошлом году в регионе не зарегистрировано ни одного случая заражения, а уровень вакцинации составляет 95% населения.