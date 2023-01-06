До 20 января омская мэрия собирает заявки на аренду четырех земельных участков

Один из участков предназначен для строительства складских помещений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска объявил о приеме заявок на участие в аукционе по аренде четырех участков земли. В этом списке числится участок площадью 13 824 квадратных метра недалеко от переулка Нефтяной. Земля предназначена под строительство для производства.

Второй участок расположен по улице Долинная, его площадь 33 619 квадратных метров, предназначение участка - строительство складов.

Третий участок находится на улице Барабинской, площадь - 19 755 квадратных метров, предназначен для строительства складов или автостоянки.

И только четвертый участок земли отводится под жилую застройку, он находится на улице 3-й Питомник, его площадь составляет 1 499 квадратных метра.

Заявки для участия в торгах ждут заявок до 20 января 2023 года. Победитель будет определён 25 января в 10 часов утра, если аукцион состоится.