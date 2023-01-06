Рождество в Омске пройдет со снегом, метелью и резким потеплением

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омские синоптики опубликовали очередной прогноз погоды на ближайшие сутки. Омичей снова ждут сюрпризы и резкие перепады температуры воздуха за окном. Так в Омской области в предстоящую ночь с 6 на 7 января сохранится мороз от -13 до 18 градусов, местамистолбики термометров опустятся ниже: до 22-27 градусов ниже нуля.

При этом уже следующим днем - 7 января - в Рождество значительно потеплеет, -2...-7 градусов. При этом ожидаются снег, метель. Ветер юго-восточный, южный - ночью 6-11 метров в секунду, днем он усилится до 9-14 метров в секунду. 8 января мокрый снег и метель продолжатся. Порывы ветра значительно усилятся - до 21 метра в секунду. Днем 8 января температура воздуха составит -5...-10 градусов, местами от 0 до -5 градусов.