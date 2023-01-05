Жители Омска получат свыше 5 тысяч бесплатных талонов на вывоз снега

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Жители Омска, проживающие в частном секторе, смогут получить бесплатные талоны на вывоз снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Данное решение городские власти приняли на фоне неблагоприятных метеоусловий в Омске. В первые дни 2023 года выпало большое количество снега.

УДХБ сегодня передаст в администрации округов 5,5 тысяч талонов. Получить их омичи смогут уже в ближайшие дни, обративших в окружную администрацию по месту жительства.

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