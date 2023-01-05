Жительница Омска доверилась «сотрудникам банка» и лишилась 400 тысяч рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Очередная омичка попалась на удочку мошенников и лишилась своих сбережений. Злоумышленники работали по классической схеме.

Как рассказала полицейским 42-летняя жительница Ленинского округа, в один из дней ей телефон поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что злоумышленники проводят сомнительные транзакции по ее банковским счетами. Женщина поверила звонившим и перевела по их инструкции 390 тысяч рублей на «безопасный счет».

В настоящее время на лже-сотрудников банков заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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