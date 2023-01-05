В Омской области в рождественскую ночь резко похолодает

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области в рождественскую ночь ожидается резкое похолодание до -20 градусов, метель. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В рождественскую ночь температура воздуха составит -13...-17 градусов. При прояснении до -27 градусов. Днем омичей ожидает потепление до -2 градусов. В течение суток осадки в виде небольшого, а местам умеренного снега. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 6-14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление.

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