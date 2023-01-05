Беженцам из Херсона будут выдавать сертификаты на покупку жилья в Омске

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жители Херсонской области смогут получить сертификат на приобретение жилья в Омске.

Согласно проекту постановления, опубликованному на портале правовой информации, беженцам из Херсонской области будут выдавать сертификаты на покупку жилья на территории региона.

Размер выплаты, на которую они могут претендовать, завит от количества членов семьи и стоимости одного квадратного метра жилья. На первое полугодие 2023 года он составляет 88,7 тысяч рублей. Один человек может рассчитывать на сертификат в 2,92 миллиона рублей, семья из двух человек получит 3,72 миллиона рублей, а из трех - 4,79 миллиона рублей.

Как следует из документа, денежные средства на выплаты беженцам будут выделены Омской области из федерального бюджета.

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