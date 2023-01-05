Мэр Сергей Шелест поздравил родителей первого родившегося в 2023 году омича

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Первый омич в 2023 году родился 1 января в Клиническом родильном доме № 6. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

Первым рожденным в этом году омичем стал мальчик весом 3 килограмма 980 граммов и ростом 56 сантиметров. Роды прошли легко. Мать и малыш чувствуют себя хорошо.

Сегодня, 7 января, маме первого родившегося в этом году жителя Омска по традиции был вручен сертификат на получение единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей. Родителей малыша поздравил и мэр Сергей Шелест.

- Я от всего сердца поздравляю молодых родителей. Для них это новый путь, и я уверен, они пойдут по нему смело, с любовью, теплотой и ответственностью. Желаю всей семье здоровья, счастья, благополучия и радости от обретения нового статуса, - написал градоначальник.

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