После Рождества в Омской области потеплеет до 0 градусов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омскую область придет настоящая весенняя погода после Рождества. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В воскресенье, 8 января, в ночные часы температура воздуха будет -5...-10 градусов. В северных районах Омской области местами до -20 градусов. Ожидается метель. Днем воздух прогреется до 0 градусов, пройдет мокрый снег. Ветер южный, юго-западный со скоростью 6-13 метров в секунду. В дневные часы местами порывы до 21 метра в секунду. На дорогах возможен гололед.

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