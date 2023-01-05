Омский гастроэнтеролог рассказала, как организовать вкусный и безопасный новогодний стол для самых маленьких

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год и Рождество - это самые любимые праздники большинства взрослых и детей. С нетерпением, волнением и радостью люди, и особенно ребятишки, ждут их прихода. Подготовка к празднику начинается заранее как в выборе новогодней ёлки, так и подготовке праздничного меню. Чтобы праздник действительно был в радость, а родители были спокойны, что празднования пройдут без последствий в виде болей в животе, рвоты или аллергии, необходимо соблюдать ряд несложных правил.

Рекомендациями, как организовать вкусный и безопасный новогодний стол для самых маленьких, делится заведующий отделением гастроэнтерологии детской клинической больницы № 3 Лилия Ивановна Генык.

- Если малыш какое-то время будет находиться за праздничным столом вместе со взрослыми, внимательно следите за тем, что он ест. Ребёнок может сам взять со стола что-то из того, что есть ему не следует. Бывает и так, что взрослые предлагают малышу многокомпонентные салаты и различные копчёности, чтобы он тоже «почувствовал праздник». Не подходящая по возрасту пища может вызвать серьёзные нарушения в пищеварении.

- Если есть возможность, то ребятишкам лучше накрыть и украсить отдельный стол с детским меню, в котором будут привычные и знакомые для него блюда, фрукты и детские десерты, которые не должны быть слишком жирными.

В качестве напитков лучше подать морс, домашний компот из ягод или сухофруктов. От промышленных соков, газированной воды лучше отказаться, чтобы не провоцировать вздутие в кишечнике и нагрузку на поджелудочную железу.

- Во время застолья малыши не должны оставаться без присмотра взрослых ни на минуту! Стеклянные бокалы, посуда, зажжённые свечи – всё это может представлять опасность для малыша. Обязательно следите за тем, чтобы ребёнок не объедался за праздничным ни дома, ни в гостях и соблюдайте интервалы между приёмами пищи.

- Во избежание кишечных инфекций, особое внимание следует обратить на сроки хранения уже приготовленных блюд. Даже при хранении в холодильнике, в продуктах, содержащих сметану, крем могут накапливаться патогенные бактерии. Не давайте детям продукты, приготовленные более суток назад и обязательно мойте все фрукты!

- Если все-таки что-то пошло не так и малыш жалуется на боль в животе, его вырвало или случилось расстройство стула, нужно обратиться к врачу, до его прихода самостоятельно оказать ему первую помощь — дать ему сорбент (разрешенный по возрасту), дробно давать воду (по 1–2 глотка каждые 15 минут).

Пусть Новогодние и Рождественские праздники принесут вам только радость, а жизни ваших малышей ничто не угрожает и будьте здоровы!

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