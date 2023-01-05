Губернатор Омской области прокомментировал пожар в полевом лагере для мобилизованных

Жертв удалось избежать благодаря бдительности дежурного, вовремя заметившего возгорание и сообщившего о нем пожарным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Омской области прокомментировал пожар, который накануне произошел в военно-полевом лагере для мобилизованных в Черемушках. Там полностью сгорела платка, где жили резервисты. Еще две были частично повреждены огнем.

По словам главы региона, в результате возгорания погибших и пострадавших нет. Избежать жертв удалось благодаря тому, что в тот момент в палатках никого не было.

- Полностью выгорела одна палатка, ещё две пострадали. Помещения мобилизованных оснащены огнетушителями, дежурные вовремя отреагировали на ситуацию – разобрали рядом стоящие палатки до приезда пожарных. Бойцам, палатки которых сгорели, уже выдали на руки восстановленные паспорта и военники. Ребят сразу переселили в другие помещения, выдали им новые комплекты одежды и обмундирования, - сказал Александр Бурков.

Вероятной причиной пожара могла стать искра от печи, которой отапливалась одна из палаток. Возгорание вовремя замети дежурный. Он и вызвал пожарных. Пламя удалось оперативно ликвидировать.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются специалисты. По поручению губернатора в палаточном лагере будет проведена проверка противопожарной безопасности.

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