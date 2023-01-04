На площади перед омским ТЮЗом рядом с Дон Кихотом появится Санчо Панса

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Капитальный ремонт омского ТЮЗа планируют завершить осенью 2023 года. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков при посещении стройплощадки.

Бурков рассказал, что рядом с памятником Дон Кихоту установят еще один, посвященный еще одному герою произведения Сервантеса - Санчо Пансу. Таким образом, на площади перед ТЮЗом появится полноценная скульптурная композиция.

- Также хочу отметить, что благодаря нашему великому скульптору Александру Капралову мы не просто оставляем памятник Дон Кихоту, но ещё и добавляем к нему Санчо Панса, будет полноценная композиция из нашего любимого произведения, которая будет радовать зрителей, да и просто прохожих и детишек возле театра юного зрителя. Мы не останавливаемся просто на ремонте и реконструкции театра, - мы думаем о благоустройстве всей территории вокруг. За ТЮЗом появятся детская площадка, зона отдыха для горожан. И в комплексе благоустройство всей прилегающей территории ТЮЗа будет сделано в этом году, - сказал глава региона.

Напомним, капитальный ремонт омского ТЮЗа ведется на средства, выделенные по нацпроекту «Культура». Объект на данный момент готов на 60%.

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