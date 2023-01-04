Праздник живота: как избежать проблем с пищеварением во время новогодних праздников

Фото: министерство здравоохранения Омской области.

Заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП№1 Александр Пропп рассказал, как могут навредить здоровью обильные застолья.

Самыми частыми проблемами специалисты выделяют:

Приступ острого холецистита.

Особенно рискуют те, у кого причиной холецистита является желчекаменная болезнь. Боль при остром холецистите чаще локализуется в правом подреберье и в верхних отделах живота, отдает в правую руку. Сопровождается тошнотой, рвотой, горечью во рту. Позже повышается температура. В этом случае необходимо показаться врачу.

Обострение гастрита или язвенной болезни.

Это состояние возникает из-за чрезмерного употребления копченых, жареных, жирных и острых блюд. У человека появляется изжога, тошнота, рвота, боль в желудке, может подняться температура. Такое состояние также требует обязательного лечения.

Острый панкреатит.

Это воспаление поджелудочной железы. К развитию такого тяжелого заболевания во время новогодних праздников чаще всего приводит сочетание жирной пищи и алкоголя. Прочем необязательно длительно злоупотреблять тем и другим. Некроз поджелудочной железы может развиться и после однократного отклонения от привычного рациона питания.

- Наибольший риск развития острого панкреатита имеет люди, увлекающаяся крепкими напитками, некачественными, не говоря уже о суррогатах алкоголя, а также страдающие желчекаменной болезнью, по каким-то причинам вовремя не прооперированные в плановом порядке,— рассказал доктор медицинских наук, врач-хирург БСМП№1 Александр Пропп.

Имеется масса других заболеваний желудочно-кишечного тракта: дискинезия желчевыводящих путей, рефлюкс-эзофагит, которые проявляются разнообразными и иногда похожими жалобами. Купировать колику можно приняв спазмолитик. После чего необходимо получить консультацию гастроэнтеролога, который уточнит диагноз и назначит лечение.

Основная опасность в новогодние праздники – резкий переход к «ночному образу жизни» и переедание. Не менее грозным является отравление, как алкогольными напитками или их смешением, так и пищевое, особенно, если взять во внимание срок хранения, качество и ингредиенты употребленных салатов, а также их количество. Следует особенно быть осторожными с напитками и закусками тем, кто до этого придерживался определенной диеты и ограничивал себя в потреблении так называемой «неполезной» пищи.

- Наш организм устроен так, чтобы переваривать пищу в утренние и дневные часы, не нужно нагружать его на ночь. Старайтесь использовать в своём рационе проверенные блюда и напитки, а кое-где и сдерживать себя с учётом возможностей своего организма,— отметил врач-хирург Александр Пропп.