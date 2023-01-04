Жители севера Омской области останутся без воды из-за коммунальной аварии

Коммунальщики приносят извинения за доставленные неудобства Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Тары на несколько часов сегодня, 4 января, останутся без воды из работ по устранению порыва на водопроводе.

Как сообщили в МУП «Тараводоканал», 4 января с 11:00 до 17:00 часов от водоснабжения будут отключены дома, расположенные на следующих участках: от улицы Советской,128 до улицы Лесничества, улицы 1-я Северная, 2-я Северная и Сибирская.

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