Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 января 2023 7:41

Жители севера Омской области останутся без воды из-за коммунальной аварии

Водоснабжение отключат на несколько часов
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Коммунальщики приносят извинения за доставленные неудобства

Коммунальщики приносят извинения за доставленные неудобства

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Тары на несколько часов сегодня, 4 января, останутся без воды из работ по устранению порыва на водопроводе.

Как сообщили в МУП «Тараводоканал», 4 января с 11:00 до 17:00 часов от водоснабжения будут отключены дома, расположенные на следующих участках: от улицы Советской,128 до улицы Лесничества, улицы 1-я Северная, 2-я Северная и Сибирская.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru