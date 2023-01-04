Реконструкцию омского ТЮЗа завершат осенью 2023 года

Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Капитальный ремонт омского ТЮЗа планируют завершить осенью 2023 года. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков при посещении стройплощадки.
На данный момент готовность объекта оценивается в 60%. До Нового года строители завершили работы по ремонту крыши. Монтаж вентиляции, инженерных систем почти окончен. В ближайшее время подрядчик приступит к отделочным работам.
Глава региона рассказал, что рядом с памятником Дон Кихоту установят еще один, посвященный еще одному герою произведения Сервантеса - Санчо Пансу. Таким образом, на площади перед ТЮЗом появится полноценная скульптурная композиция.
- Также хочу отметить, что благодаря нашему великому скульптору Александру Капралову мы не просто оставляем памятник Дон Кихоту, но ещё и добавляем к нему Санчо Панса, будет полноценная композиция из нашего любимого произведения, которая будет радовать зрителей, да и просто прохожих и детишек возле театра юного зрителя. Мы не останавливаемся просто на ремонте и реконструкции театра, - мы думаем о благоустройстве всей территории вокруг. За ТЮЗом появятся детская площадка, зона отдыха для горожан. И в комплексе благоустройство всей прилегающей территории ТЮЗа будет сделано в этом году, - сказал губернатор Александр Бурков.
Напомним, капитальный ремонт омского ТЮЗа ведется на средства, выделенные по нацпроекту «Культура».
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