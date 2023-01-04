Уборка снега в Омске находится под личным контролем мэра Сергея Шелеста

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что уборка городских улиц от снега находится на его контроле.

По словам градоначальника, только за минувшую ночь специалисты УДХБ убрали и вывезли на полигоны 3,7 тысяч кубометров снега.

- В процессе были задействованы 409 человек и 245 единиц техники. Сегодня днем на дорогах и территориях общего пользования трудятся 362 сотрудника профильного подразделения; выведено 200 единиц спецтехники. Несмотря на общие каникулы, работа Управления дорожного хозяйства и благоустройства не прекращается ни на один день, - сказал Шелест.

Напомним, в ближайшие сутки в Омске ожидаются осадки в виде снега, метель.

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