В Омске к 2027 году построят детскую инфекционную больницу за 2 млрд рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске на Левобережье к 2027 году построят новую детскую инфекционную больницу на 300 места.

Омская область получит около 2 миллиардов рублей по госпрограмме «Развитие здравоохранения» из федерального бюджета в 2023-2025 годах на строительство нового медучреждения в Кировском округе. Оно появится по адресу улица Перелета, 9 вблизи БСМП №1.

В учреждении разместится несколько отделений: приемное на 10 коек, воздушной-капельной инфекции на 50 коек, острых респираторных заболеваний на 60 коек, кишечной инфекции на 50 коек, реанимация на 10 коек, внутриутробных инфекций и ВИЧ на 20 коек, нейроинфекций на 50 коек, стенозирующих ларинготрахеитов на 20 коек. Кроме того, в нем появятся лаборатория, прачечная пищеблок, отделение функциональной диагностики, а также кафедра детских инфекционных заболеваний.

Отметим, средства из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения», кроме Омской области, получать еще 19 регионов России.

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