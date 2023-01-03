Группу мобилизованных из Омской области отправили в зону проведения СВО

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 3 января, на территории Омского автобронетанкового инженерного института прошла церемония отправки мобилизованных в зону проведения СВО. На протяжении нескольких месяцев в учебном центре, расположенном там, бойцы проходили подготовку.

На мероприятии присутствовали близкие и родственники, представители местной власти.

- Сегодня вы убываете в зону специальной военной операции для того, чтобы встать в один строй с бойцами и командирами, которые защищают свою Родину как настоящие патриоты, как настоящие мужчины выполняют свой долг. Мы гордимся вами. Возвращайтесь с победой, вас будут ждать как героев, - сказал министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц, обращаясь к мобилизованным.

Как рассказала первый замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова, с этого дня, 3 января, стартует цикл отправок военнослужащих.

- В течение нескольких месяцев они учились, вспоминали свои военные специальности, те навыки и умения, которые они приобрели во время прохождения срочной службы. Мы желаем ребятам скорейшего возвращения домой с победой. Они борются за историческую справедливость, за мир и безопасность нашего государства. Россия такое государство, которое привыкло защищать слабых. И вот сейчас те люди, которые находятся на территории присоединенных республик и территории Украины, нуждаются в нашей защите, - отметила Терпугова.

Добавим, по поручение губернатора Омской области Александр Буркова мобилизованным выдали дополнительный комплект обмундирования, которые включает в себя спальный мешок, утепленные сапоги, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

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