Омская транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом с низколетящим самолетом

Фото: скриншот видео, опубликованного в паблике «Инцидент Омск».

Транспортная прокуратура начала проверку по факту видео, опубликованного в социальных сетях. На записи видно, как самолет пролетает над трассой в пригороде Омска на малой высоте. Инцидент произошел в канун Нового года - 31 декабря 2022 года.

- По предварительным данным полет осуществлен в декабре 2022 года на частном учебно-тренировочном самолете без согласования маршрута с уполномоченным органом управления воздушным движением над автомобильной трассой между с. Лузино и пгт. Марьяновка.

Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, - сообщили в надзорном ведомстве.

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