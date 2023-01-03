Аспирант омского вуза разработал устройство, которое облегчит спуск и подъем колясок по лестницам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В аспирант ОмГТУ разработал уникальное устройство, которое поможет родителям без особых усилий поднимать детские коляски по лестницам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омского вуза.
- Суть разработки заключается в том, что в коляске при необходимости ее поднять или спустить по лестнице вниз после нажатия педали выдвигаются салазки из особого скользкого пластика, которые позволяют осуществить подъем и спуск со значительно меньшим усилием, чем поднимать коляску и ребенка вручную или прыгать по ступенькам на колесах, - рассказал аспирант ОмГТУ Роман Кобыльский.
По словам разработчика, аналогов у данного устройства не существует, хотя и есть санки, у которых есть колесики для перехода асфальтированных дорог. Но они не обладают столь широким функционалом.
- Сейчас я патентую эту систему, после чего буду предлагать ее российским производителям колясок. Думаю, это может быть конкурентным преимуществом в российских условиях, - отметил Кобыльский.
Устройство можно будет установить на любую имеющуюся детскую коляску.
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