В Омске в двух парках из-за потепления заработают летние аттракционы

Фото: «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте»

В Омске сегодня, 3 января, из-за резкого потепления запустят аттракционы в двух парках. Об этом сообщили в официальном сообществе «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».

Несколько летних аттракционов заработают в парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советстком.

- Сегодня хорошая погода, планируем запустить следующие аттракционы: калесито, светофор, солнышко и ракушки. Список может поменяться в зависимости от готовности аттракционов к данным погодным условиям. Уточняйте на кассах в парках 30-летия ВЛКСМ и Советского на чем сегодня можно покататься помимо зимних аттракционов, - говорится в посте в сообществе.

Напомним, аттракционы в городских парках начнут полноценно работать весной, когда установится теплая погода.

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