На капитальный ремонт поликлиники при МЧС №4 потратят почти 12 миллионов рублей

Внутри здания поликлиники. Фото: 2gis

В Омске объявили аукцион на капитальный ремонт поликлиники при МСЧ №4, расположенной по улице Академика Павлова в Ленинском округе.

Согласно конкурсной документации, опубликованной на портале госзакупок, победитель аукциона должен будет провести капитальный ремонт трехэтажного здания общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Начальная цена контракта 11,51 миллиона рублей. За эту сумму подрядная организация должна укрепить и покрасить стены, поменять кровлю и провести другие работы, в том числе установить новые пандусы.

Торги пройдут на следующей неделе - 11 января 2023 года.

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