В центре Омска 6 и 7 января изменят схему движения общественного транспорта

Фото: соцсети

В центре Омска из-за подготовки и проведения Рождественского полумарафона перекроют движение транспорта.

Так, с 15 часов 6 января до 18 часов 7 января 2023 года будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь.

В связи с этим будут изменены схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта:

- автобусы маршрута №62 будут следовать до остановки «КДЦ «Маяковский», далее — по улицам Интернациональной, Гагарина;

- автобусы маршрута №73 с улицы Красной Путь будут следовать по улицам Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, далее — по улице Ленина;

- автобусы по маршрута №94, №500, №503 в направлении посёлка Амурский с улицы Красный Путь будут ехать по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота на площади Победы, далее — по утверждённым схемам, а в обратном направлении без изменений.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Схема движения общественного транспорта будут изменена и 7 января 2023 года с 12 до 17 часов в связи с закрытием улицы Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост, а также улицы Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы:

- автобусы маршрута №34 с улицы Герцена будут следовать по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональная, Герцена, далее — по утверждённой схеме. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Улица Фрунзе»;

- автобусы маршрутов № 94, 500, 503, следующие в направлении посёлка Амурский с моста имени «60 лет Победы», будут двигаться по улице Фрунзе с левым поворотом на улицу Герцена, далее — по утверждённым схемам, а в обратном направлении без изменений;

- автобусы маршрута №73 с улицы Красный Путь поедут по улица Интернациональной, Гагарина и проспекту Карла Маркса.

- автобусы маршрута №62 будут следовать до остановки «КДЦ «Маяковский», далее — по улицам Интернациональной, Гагарина;

- автобусы маршрута №25 с улицы Гагарина будут двигаться по Комсомольску мосту с левым поворот на улицу Думскую, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект Карла Маркса, далее — по улицам Гагарина и Интернациональной.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

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