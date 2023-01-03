Новым учредителем ООО «Сибирская алкогольная группа» стала Лариса Стрелец

«Пять озер» - одна из торговых марок компании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новым и единственным учредителем ООО «Сибирская алкогольная группа» (ООО «АСГ») стала Лариса Стрелец. Об этом свидетельствуют данные из ЕГРЮЛ.

Вероятно, что Лариса Стрелец может являться супругой бывшего руководителя компании, бизнесмена Андрея Стрельца. Уставной капитал - 14,5 миллиона рублей.

Ранее в качестве учредителей компании выступали две кипрских офшорных компании - VP Island Limited и Tradeline Solutions Limited. Доли в уставном капитале 99,9%(14,4895 млн руб.) и 0,1% (10,45 тыс. руб.) соответственно.

Напомним, в 2021 году компания сменила юридический адрес. Он «переехала» из Омска в Подмосковье. ООО «Сибирская алкогольная группа» - один из крупнейших производителей водки и других алкогольных напитков в России. Ему принадлежат такие торговые марки, как «Пять озер», «Хаски», «Белая березка» и другие.

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